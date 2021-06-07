В Башкирии ввод жилья вырос на 31,7% с начала 2021 года

Глава Башкирии Радий Хабиров сегодня, 7 июня, сообщил о том, что в республике в период с января по апрель 2021 год увеличился ввод жилья на 31,7%. Руководитель региона отметил, что это «очень высокий показатель», который обогнал среднюю динамику по стране.

Хабиров также отметил, что положительное влияние на строительную отрасль также окажет решение президента России Владимира Путина, которое он озвучил на Петербургском международном экономическом форуме, продлить льготную ипотеку еще на один год.

–Я особо прошу нашу работу по формированию цивилизованных отношений с градостроительным комплексом Уфы продолжать. Наши коллеги-строители, на мой взгляд, начинают понимать смысл и содержание наших требований и решений. Наша главная цель — это увеличение жилищного строительства. Но все-таки мы должны понимать, что мы должны выдерживать баланс между нагрузкой на социальные объекты и жилищным строительством, — сказал Хабиров.