Глава Башкирии напомнил про сухой закон в республике

На оперативном совещании в правительстве Башкирии обсудили работу сабантуев, прошедших на прошлой неделе. Руководитель администрации главы Александр Сидякин сообщил, что всего прошли 23 сабантуя в разных районах, отметив при этом, что каких-либо происшествий там не было.

На доклад Сидякина глава республики Радий Хабиров отреагировал заявлением о том, что сухой закон, введенный в дни сабантуев нужно соблюдать.

– Мне главы многие написали потом смс-ки. Что вот сухой закон: с семьями пришли, нормально провели, потом домой пришли, дома – это уж как принято, – отметил глава.