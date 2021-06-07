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Экономика7 июня 2021 8:43

«Пепси» и «Марс» заинтересовались сельским хозяйством Башкирии

Транснациональные корпорации вышли на связь с властями республики на ПМЭФ-2021
Павел КРАЙНОВПавел КРАЙНОВ
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Фото: пресс-служба главы Башкирии

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 7 июня, на очередном оперативном совещании в правительстве Башкирии первый вице-премьер республиканского правительства Рустам Муратов заявил, что по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме инвестициями в регион заинтересовались транснациональные корпорации. По мнению региональных властей, интерес со стороны иностранного бизнеса «обострился», в том числе, благодаря высокой позиции Башкирии в рейтинге инвестиционного климата регионов России.

- Мы заметили дополнительный интерес к республике (после обновления рейтинга – Ред.). Сразу же появился интерес транснациональных компаний. По линии сельского хозяйства компании «Пепси» и «Марс» и крупнейшие мировые логистические компании сразу же пришли на наш стенд, познакомились и рассматривают наш регион как один из потенциальных, для размещения своего производства, - заявил Рустам Муратов.

Напомним, на полях ПМЭФ-2021 Агентство стратегических инициатив (АСИ) озвучило обновленный рейтинг инвестиционной привлекательности регионов. Башкирия впервые заняла в нем пятое место, уступив лишь Москве, Татарстану, Тюменской и Тульской областям.