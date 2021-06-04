Башкирия заняла пятое место в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата

Фото: Рустем Ахунов

По итогам 2020 года Башкирия заняла пятое место среди всех регионов России в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Этот рейтинг каждый год составляет Агентство стратегических инициатив (АСИ). В этом году обновленный топ регионов озвучили на Петербургском международном экономическом форуме.

Первое место в рейтинге АСИ заняла Москва, на второй строчке расположился Татарстан, а замкнула тройку лидеров по инвестиционной привлекательности Тюменская область. Четвертое место осталось за Тульской областью, а на пятом оказалась Башкирия. По итогам 2019 года республика заняла в этом рейтинге девятое место, а годом ранее располагалась на 16-м.

После того, как был опубликован Национальный рейтинг состояния инвестиционного климата, Радий Хабиров прокомментировал попадание Башкирии в его топ-5.

- В 2019 году мы поднялись с 16-го места на 9-е. Сейчас уже в пятерке лидеров. На этом не останавливаемся, наша задача – стать самым привлекательным регионом для инвесторов, усилить позиции нашего бизнеса, сделать все, чтобы предприниматели чувствовали себя у нас в республике уверенно и стабильно работали, - заявил Хабиров.