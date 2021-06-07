В Уфе на Теплом озере едва не утонула молодая женщина

Управление по гражданской защите передает, что вчера, 6 июня, на Теплом озере спасли тонущую 30-летнюю уфимку. Женщина отдыхала и купалась на несанкционированном пляже в районе сбросного канала озера.

Когда купальщица начала тонуть, ее заметили спасатели, которые в этот момент были на профилактическом рейде по запрещенным местам для плавания. На моторной лодке они дошли до места происшествия, подали женщине спасательный круг и помогли выбраться из воды. По мнению представителей ведомства, уфимка была в состоянии алкогольного опьянения.

– Купаться в местах, запрещенных для этого, опасно для жизни! Выбирайте для отдыха только официальные пляжи, где несут дежурство спасатели, которые вовремя придут на помощь, – напомнили спасатели.