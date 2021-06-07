В Башкирии несколько заболевших коронавирусом находятся в реанимации

За сутки коронавирусом заболел еще 91 житель Башкирии. За весь период пандемии зарегистрировано уже 38 834 инфицированных человека, проинформировал министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин.

По словам министра, на стационарном лечении сейчас находятся 163 пациента, из них в отделении интенсивной терапии – 10 человек, 2 – на ИВЛ. Амбулаторно лечатся 1 044 человека.

В инфекционных госпиталях развернуто 1 443 койки, занятость коек составляет 65%

В сообщении также сказано, что увеличилось число жертв коронавируса – за сутки скончался еще один человек, за весь период погибшими от этой болезни признаны 533 человека.

С выздоровлением выписаны, отметил Забелин, 95% от общего числа заболевших. Вылечившимися от коронавируса признаны 36 795 человек,. За сутки оправились от болезни 18 человек.. Вакцинировались от коронавируса 295 278 человек.