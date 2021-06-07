В Уфе во дворе дома сбили 8-летнюю девочку

ГИБДД Уфы

В ГИБДД по Уфе сообщили, что в столице Башкирии была сбита 8-летняя девочка. По данным пресс-службы дорожной полиции, авария произошла 4 июня, около 17:30.

Уточняется, что ребенка сбила 37-летняя женщина за рулем «Рено Логан» напротив дома дома №62/1 по проспекту Октября. В момент происшествия она ехала по дворовой территории, девочка появилась на дороге на самокате внезапно.

В результате ДТП девочку с различным травмами доставили в больницу, вскоре после оказания медицинской помощи она была отпущена. В настоящий момент идет расследование по этому факту.