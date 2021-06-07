В Башкирии волонтеры призывают к поискам 17-летнего подростка

Фото: «Отклик»

Поисково-спасательный отряд «Отклик» накануне, 6 июня, опубликовал сообщение о том, что пропал 17-летний подросток. Руслан Хамидов 5 июня потерялся в Ишимбае. В тот день он ушел в неизвестном направлении и исчез.

Приметы: рост – 180 см, среднее телосложение, темные короткие волосы, карие глаза.

Был одет: ветровка черного цвета, брюки спортивные темно-синего цвета с надписью «Adidas», кроссовки темно-синего цвета.

Если вы что-то слышали о пропавшем, сообщите, пожалуйста, информацию по телефонам: 89871060601 или 02.