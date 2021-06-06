Играл со спичками: подробности пожара в Башкирии, где едва не погиб семилетний ребенок

Фото: МЧС по Башкирии

Стали известны подробности вчерашнего утреннего пожара в Салавате, где едва не сгорел семилетний ребенок. Как рассказал дядя мальчика, мама его находилась на работе, а ребенок, заскучав, решил поиграть со спичками, что и привело к беде.

Сам мальчик надышался дымом. Его в последний момент спасли соседи, которые вытащили ребенка из горящей квартиры. Прибывшие пожарные быстро потушили пламя, но квартира на втором этаже практически выгорела до дна.

- Сейчас Кирилл в больнице, мама рядом с ним. Его жизни ничего не угрожает. Как выйдут из больницы, надо будет заняться ремонтом, работы предстоит много, - рассказал дядя мальчика.