В Башкирии в горящей квартире едва не погиб семилетний ребенок

Фото: Пожарное сообщество. Юг РБ

Вчера утром в Салавате случился пожар, в котором едва не погиб ребенок. Как сообщили в пожарной службе, возгорание началось в квартире на Школьном переулке: соседи заметили, как из балкона квартиры на втором этаже валит густой дым, и вызвали спасателей. До приезда пожарных из горящего дома вывели семилетнего ребенка. Мальчик был сильно напуган и надышался дымом, поэтому его увезли в больницу с диагнозом «отравление продуктами горения».

Фото: Пожарное сообщество. Юг РБ

В 10.30 пожар был полностью ликвидирован, но квартира и балкон полностью выгорели изнутри. Что стало причиной возгорания, предстоит выяснить дознавателю МЧС.