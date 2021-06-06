В Башкирии молодая туристка сорвалась с трехметровой скалы

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

В Белорецком районе Башкирии молодая туристка сорвалась со скалы. Как рассказали в Госкомитете республики по чрезвычайным ситуациям, сообщение о несчастном случае поступило спасателям сегодня утром. Девушка вместе со своей группы совершала восход на Айгир, но оступилась и упала с трехметровой высоты. С помощью альпинистского снаряжения пострадавшую подняли наверх, где ее осмотрели медики. К счастью, туристка не получила серьезных травм и отделалась ушибами и испугом и даже смогла продолжить путешествие.

Напомним, что похожий случай произошел в мае прошлого года в Уфе. Молодая пара отправилась на пикник на скалу в районе уфимской железнодорожной станции «Воронки». На обратном пути молодые люди решили перебраться через крутой косогор, но оступились упали вниз с 15-метровой высоты. Оба выжили, но получили ушибы и переломы и были доставлены в больницу.

Спасатели предупреждают, что, отправляясь в поход, нужно действовать предельно аккуратно и смотреть под ноги.