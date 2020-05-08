2020-05-08T09:04:19+03:00
Происшествия

В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника

От падения мужчина и женщина получили различные травмы
Павел КРАЙНОВ
Поделиться:
Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
Изменить размер текста:

В минувший четверг вечером, 7 мая, в районе железнодорожной станции «Воронки» в Уфе произошел несчастный случай. Молодая пара упала со скалы, возвращалась домой после пикника. На помощь пострадавшим незамедлительно прибыли спасатели Управления гражданской защиты Уфы.

По данным спасателей, 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница несмотря на режим самоизоляции пришли на пикник в лес на крутом обрыве в районе станции «Воронки». Около 20:00 они стали возвращаться домой. Путь пролегал через крутой косогор, с которого они и упали с высоты 15-20 метров.

- . Они оба получили различные травмы. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, затем транспортировали и передали медикам, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

Теперь причины инцидента выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Стало известно сколько всего жителей Башкирии оштрафовали за нарушение режима самоизоляции
Коронавирус в Башкирии на 8 мая 2020 года: количество заболевших составило 1332 человека
«Ты ведь даже не пожил»: на трассе в Башкирии трагически погиб молодой парень
«Будет все плохо»: глава Башкирии попросил жителей республики не выходить из домов на День Победы
Стала известна судьба закрывающейся сети супермаркетов в Башкирии
День Победы на телеканале БСТ
В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника
В Башкирию пришла летняя жара: стало известно сколько продержится теплая погода
Жительница Уфы, призывавшая медитировать для защиты от коронавируса, скончалась от пневмонии
В Башкирии чиновник районной администрации подхватил коронавирус
В минздраве Башкирии рассказали новости о новорожденном с подозрением на коронавирус, которого бросила мама
Уфимец нашел новорожденного лосенка и решил забрать его домой
В Башкирии на трассе загорелся автобус с пятью пассажирами
В Уфе погибла студентка, выпав из окна с большой высоты
«Башинформсвязь» обеспечила услугами связи санаторий «Юматово»
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Уфе 9 мая
К юбилею Великой Победы: говорим спасибо за #мирноенебо75!
В Башкирии спасатели пришли на помощь собаке, застрявшей в заборе
В каких больницах Башкирии лежат пациенты с коронавирусом – данные на 7 мая 2020
«Это тяжелая утрата»: в Минздраве Башкирии рассказали, из-за чего скончалась медсестра в Белебеевской ЦРБ
Под Уфой дачник едва не лишился обеих ног из-за неуправляемого мотоблока
День Победы 9 мая 2020 года в Башкирии: как будем праздновать, где смотреть салют
Депутаты Башкирии предложили ввести в республике тихий час
Тимур Хакимов и Торгово-промышленная палата РБ обеспечит термометрами психоневрологический интернат Нефтекамска
Федеральный девелопер Талан выплатил инвесторам 200 миллионов рублей.
Власти Башкирии рассказали, сколько сейчас занято «коронавирусных» коек
В Уфе у новорожденного ребенка подозревают коронавирус
«Учебный год мы должны закончить»: министр образования Башкирии рассказал, когда у школьников начнутся каникулы