В Уфе молодая пара упала со скалы во время пикника

8 Май 2020 2020-05-08T09:04:19+03:00

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В минувший четверг вечером, 7 мая, в районе железнодорожной станции «Воронки» в Уфе произошел несчастный случай. Молодая пара упала со скалы, возвращалась домой после пикника. На помощь пострадавшим незамедлительно прибыли спасатели Управления гражданской защиты Уфы.

По данным спасателей, 33-летний мужчина и его 31-летняя спутница несмотря на режим самоизоляции пришли на пикник в лес на крутом обрыве в районе станции «Воронки». Около 20:00 они стали возвращаться домой. Путь пролегал через крутой косогор, с которого они и упали с высоты 15-20 метров.

- . Они оба получили различные травмы. Спасатели оказали пострадавшим первую помощь, затем транспортировали и передали медикам, - рассказали в пресс-службе УГЗ Уфы.

Теперь причины инцидента выясняют специалисты.

ИСТОЧНИК KP.RU