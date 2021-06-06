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Общество6 июня 2021 14:36

В Уфе завершились поиски 16-летнего подростка, который ушел из дома из-за тройки на экзамене

Волонтеры сообщили, что с мальчиком все в порядке
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Уфе благополучно завершились поиски 16-летнего подростка, которого разыскивали волонтеры и полиция. Где все это время пропадал парень, волонтеры уточнять не стали, но заверили, что с ним все в полном порядке.

Напомним, подросток пропал еще 3 июня. Его родители в соцсетях рассказали, что сын пошел на учебу, но сам на занятиях не появился. Ранее он узнал, что получил тройку за экзамен по русскому языку, что очень его расстроило, ведь он обещал семье окончить четверть без троек. Позже похожего парня видели в районе Телецентра, неподалеку от студенческих общежитий.