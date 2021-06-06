В Уфе завершились поиски 16-летнего подростка, который ушел из дома из-за тройки на экзамене

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В Уфе благополучно завершились поиски 16-летнего подростка, которого разыскивали волонтеры и полиция. Где все это время пропадал парень, волонтеры уточнять не стали, но заверили, что с ним все в полном порядке.

Напомним, подросток пропал еще 3 июня. Его родители в соцсетях рассказали, что сын пошел на учебу, но сам на занятиях не появился. Ранее он узнал, что получил тройку за экзамен по русскому языку, что очень его расстроило, ведь он обещал семье окончить четверть без троек. Позже похожего парня видели в районе Телецентра, неподалеку от студенческих общежитий.