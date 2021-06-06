«Обещал родителям закончить четверть без троек»: в Уфе пропал 16-летний подросток

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В Уфе родные, полицейские и волонтеры разыскивают 16-летнего Алмаза Нуриева, пропавшего при странных обстоятельствах. Как рассказали родители подростка в социальных сетях, парень пошел на учебу, но до колледжа так и не дошел, написав старосте группы, что плохо себя чувствует. Родные считают, что Алмаз может сильно переживать из-за полученной тройки за экзамен по русскому языку, ведь он пообещал родителям закончить четверть без троек. По некоторым данным, похожего подростка видели около общежития БашГУ на улице Свердлова, сейчас эта информация проверяется.

Приметы: рост 179 см, карие глаза, темно-русые короткие волосы.

Был одет: светло-голубые джинсы, темно-синяя ветровка с салатовым капюшоном, черно-белые кроссовки, черная кепка. На шее серебряная цепь с кулоном в виде луны и звезды с зеленым камнем.

Если вам что-то известно о местонахождении Алмаза Нуриева, просьба немедленно сообщить в полицию или по номеру 8(917)799-75-45.