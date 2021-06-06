В Уфе водитель насмерть сбил пешехода на светофоре

Фото: региональная Госавтоинспекция

Смертельное ДТП произошло накануне вечером в Уфе. Как рассказали в региональной Госавтоинспекции, авария произошла в Ленинском районе. 24-летний житель Чишминского района ехал на своем «Рено Логан» по проспекту Дружбы народов. Поворачивая в сторону улицы Ахметова на светофоре, мужчина наехал на пешехода. От полученных травм 53-летний уфимец скончался на месте происшествия. Сейчас в обстоятельствах аварии разбираются дорожные полицейские.

Напомним, еще одно серьезное ДТП произошло вчера вечером в Федоровском районе Башкирии, неподалеку от села Батырово. 28-летний житель Салавата вместе с 24-летней женой, двумя детьми и двумя малолетними племянниками поехал в соседнюю деревню в магазин, но не справился с управлением на дороге и упал в овраг. Сейчас трое детей находятся в реанимации с черепно-мозговой травмой. Также выяснилось, что у водителя не было прав, а в машине было всего одно детское кресло.