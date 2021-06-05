«Плачущий убийца» из Башкирии показал, как расправился с мужем и женой

Преступник отмыл топор и выбросил его в заросли, чтобы скрыть следы кровавой расправы.

Накануне стало известно о чудовищном преступлении в Иглинском районе. Здесь гастролер из Челябинской области расправился с двумя пенсионерами 79 и 84 лет. После убийства он забрал у них 20 тысяч рублей и скрылся. Спустя некоторое время его нашли в Великом Новгороде.

34-летний злоумышленник рассказал в сюжете ГТРК «Башкортостан», как именно убивал несчастных пожилых супругов:

- Дальше что вы сделали?

- Ударил.

- Куда удары наносили?

- Сюда (показывает на затылок).

К слову, во время следственного эксперимента мужчина ужасно заикался, плакал и с трудом выговаривал даже короткие слова. Следователям преступник рассказал, что пошел на дело из корысти. Приближался день рождения подруги, а на подарок денег не было. Ничего лучше он придумать не мог, кроме как убить несчастных стариков и забрать у них деньги.

Преступник отмыл топор и выбросил его в заросли, чтобы скрыть следы кровавой расправы. Сейчас идет расследование уголовного дела, назначена психолого-психиатрическая экспертиза. Если будет доказано, что он вменяемый, ему может грозить пожизненный срок.

Напомним, что гастролер устроился к пенсионерам в качестве разнорабочего. Он знал, что у них есть деньги. Мужчина дожидался, когда сельчане пойдут в огород, чтобы ограбить дом. Но хозяин заметил это и пытался выгнать. Тогда тот набросился на пенсионера, ударил его топором, затем то же самое сделал с его женой. Прихватив с собой 20 тысяч рублей, которые пенсионеры прятали в шкафу и два мобильных телефона, злоумышленник скрылся.