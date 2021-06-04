Гастролер из Челябинской области признался в жестоком двойном убийстве пары из Башкирии

Фото: МВД по Башкирии

Сотрудники полиции и следкома по Башкирии раскрыли жестокое двойное убийство пожилой супружеской пары. Трагедия произошла 14 мая в одном из домов деревни Булан-Турган Иглинского района республики. В тот злополучный день соседи обнаружили бездыханные тела 79-летней сельчанки и ее 84-летнего супруга. По факту убийства региональный следком возбудил уголовное дело.

Прибывшие на место оперативники и следователи установили: изверг нанес несчастным несколько ударов топором по голове. Стражи порядка тщательно осмотрели участок, где проживала пожилая супружеская пара и нашли орудие убийства. Преступник отмыл топор и выбросил его в заросли, чтобы скрыть следы кровавой расправы.

Через некоторое время полицейские и следователи СКР по Башкирии установили подозреваемого: им оказался 34-летний уроженец города Аша Челябинской области. Вскоре сотрудникам МВД и следкома удалось выйти на след подозреваемого. В этом им помогли коллеги из Новгородской области – как оказалось, именно туда отправился предполагаемый убийца. Его задержали в городе Великий Новгород на квартире сожительницы, полицейские же доставили его в Уфу. Вскоре ранее судимый за кражу, угрозу убийством и причинение телесных повреждений мужчина признался в двойном убийстве.

По версии следствия, гастролер устроился к пенсионерам в качестве разнорабочего. Он знал, что у супружеской пары есть деньги и в какой-то момент решил завладеть их сбережениями. 14 мая он приехал в деревню Булан-Турган и спрятался в бане, дожидаясь, когда сельчане пойдут в огород. Он хотел ограбить дом, пока внутри никого не было, но хозяин его обнаружил и попытался выгнать. Тогда изверг набросился на 84-летнего мужчину и ударил его топором. Затем он вышел на крыльцо, где его встретила 79-летняя женщина. Подозреваемый расправился с несчастной также, как и с ее супругом и вернулся в дом. Прихватив с собой 20 тысяч рублей, которые пенсионеры прятали в шкафу и два мобильных телефона, злоумышленник скрылся.

- По словам задержанного, на преступление он пошел из-за подруги, которая живет в Новгородской области. 14 мая у нее был день рождение и он хотел сделать ей подарок. После убийства, предполагаемый убийца перевел 10 тысяч рублей девушке в качестве подарка, а остальное оставил себе, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.