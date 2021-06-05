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Здоровье5 июня 2021 11:01

В Башкирии еще один человек скончался от коронавируса

Теперь число погибших достигло 529
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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За сутки выздоровели 152 человека, всего победить опасный вирус удалось 36 747 пациентам.

За сутки выздоровели 152 человека, всего победить опасный вирус удалось 36 747 пациентам.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На сегодняшний день, 5 июня 2021 года, в Башкирии еще 91 подхватил коронавирус. Свежие данные опубликовала администрация главы республики.

За сутки выздоровели 152 человека, всего победить опасный вирус удалось 36 747 пациентам.

К сожалению, за последние 24 часа на один увеличилось и число умерших, их общее количество составило 529 человек.

Напомним, что ранее «КП-Уфа» сообщала о самом возрастном погибшем от коронавируса. Им оказался 95-летний уфимец. Обычно у всех умерших от вируса есть сопутствующие заболевания, чаще всего это сахарный диабет и сердечная недостаточность.