Средний возраст умерших от коронавируса составляет 70-71 год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Минздраве Башкирии рассказали, кто стал самой возрастной жертвой коронавируса. Как удалось выяснить «КП-Уфа», самым пожилым пациентом, скончавшимся от осложнений вируса, стал 95-летний уфимец. При этом в ведомстве уточнили, что средний возраст умерших от ковида жителей Башкирии составляет 70-71 год, а самым распространенным сопутствующим заболеванием является артериальная гипертензия (повышенное давление). Также часто у жертв коронавируса были такие диагнозы как сахарный диабет и сердечная недостаточность.

Напомним, ранее «КП-Уфа» писала о самой молодой жертве инфекции – ей стал 23-летний житель Бирского района.