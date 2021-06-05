В День города в Уфе состоится два праздничных салюта

Запускать фейерверки по традиции будут с двух площадок, отметили в администрации города. Фото: Александр ШПАКОВСКИЙ

12 июня Уфа отметит День города, ей исполняется 447 лет. В столице Башкирии днем пройдут массовые гуляния, концерты, а вечером прогремит салют.

Запускать фейерверки по традиции будут с двух площадок, отметили в администрации города. Праздничный салют состоится на площади Ленина и перед дворцом культуры «Моторостроитель» в Черниковке. Запуск начнется в 23:00.

Напомним, что благодаря празднику жители Башкирии отдохнут три дня. 12 июня в этом году приходится на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник 14 июня. Следовательно, отдыхать люди будут 12, 13 и 14 июня.