Суд арестовал яхту отца уфимского бизнесмена Андрея Смышляева

Арбитражный суд Башкирии принял решение удовлетворить ходатайство управляющего «Русшина-Тюмень» Григория Вайнштейна» и арестовать яхту «OLGA». Судно принадлежит отцу бизнесмена из Уфы Андрея Смышляева Валерию Смышляеву.

Информация об этом появилась на сайте суда. Яхта, как сообщается на сайте суда, была построена в 2015 году в Италии. Ее длина составляет 23 метра, мощность – 3600 лошадиных сил.

Конкурсный управляющий, как уточняется в решении суда, узнал о планах семьи Смышляева продать судно с целью увести активы от взыскания. Решение об изъятии яхты было принято в связи с этим.