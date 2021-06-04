Катарским шейхам пришелся по душе башкирский мед

Фото предоставлено ТПП РБ

Президент ТПП РБ Тимур Хакимов представил готовые инвестиционные бизнес-проекты для реализации на территории Башкортостана руководству Торгово-промышленной палаты Катара и бизнес-сообществу. Встреча прошла на полях Петербургского международного экономического форума. В состав ТПП Катара входят 70 тысяч компаний. Государство является одним из крупнейших инвесторов и занимает первое место по ВВП на душу населения в мире.

Тимур Хакимов презентовал катарской стороне уже проработанные бизнес-проекты с конкретным объемом инвестиций и сроком окупаемости. Они начинаются от 100 тысяч евро и достигают максимальных сумм (строительство заводов на территории Башкортостана). Таких проектов более 100.

Фото предоставлено ТПП РБ

Потенциальным инвесторам было рассказано об особой экономической зоне «Алга» и о преференциях при размещении производств.

ТПП РБ является единственной палатой в России, аккредитованной в системе Росстандарта России по сертификации «Халяль» и имеющей контракт с OIC/SMIIC. В связи с этим стороны обсудили возможности продвижения сельхозпродукции республики, соответствующей стандарту, в Катар. Так, члены делегации Катара смогли оценить вкусовые качества башкирского меда.

Фото предоставлено ТПП РБ

На встрече совместно с Государственным комитетом РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности обсудили модели сотрудничества в области туризма.

В 2021 году страной - гостем ПМЭФ является Катар. На форум прибыли более 80 крупнейших шейхов страны. Инвестиционные и экономические отношения между Россией и Катаром продолжают развиваться и уже достигли определенных результатов.