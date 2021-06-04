«У меня постельный режим»: Гульназ Асаева объяснила свое неожиданное исчезновение

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Башкирская певица Гульназ Асаева рассказала подписчикам о том, что ей рекомендовали оставаться в постели.

В самом начале обращения певица попросила поклонников не терять ее, а затем объяснила в чем дело. Оказалось, что звезде башкирской эстрады рекомендовали не выходить из дома и соблюдать постельный режим.

- У меня так-то постельный режим. Просто сказали – «лежать дома», - говорит девушка.

Несмотря на это, Гульназ Асаева решила немного прогуляться, чтобы купить продуктов.

- Еще Вилли (ее супруг Вильдан) все деньги увез. Еле как нашла 300 рублей – все карманы облазила. Сейчас возьму себе что-нибудь вкусненькое и дальше лежать, - закончила обращение к поклонникам певица.

Ранее Асаева сообщала, сколько зарабатывает за месяц занимаясь собственным бизнесом.