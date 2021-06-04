В Башкирии водитель иномарки сбил пешехода

Фото: ГИБДД РБ

Вчера, 3 июня, ночью в Башкирии в городе Нефтекамск произошло ДТП с участием пешехода. Об этом сообщили сотрудники республиканского ГИБДД.

23-летний водитель иномарки, как сообщает региональная госавтоинспекция, наехал на пешехода. Авария произошла на регулируемом перекрестке.

В результате происшествия пострадал мужчина. Он получил серьезные травмы, его госпитализировали.

В настоящее время ведется разбирательство, в ходе которого рассчитывают установить причины и обстоятельства случившегося.

Напомним, вчера, 3 июня, днем в Стерлитамакском районе Башкирии произошло ДТП с участием 32-летней женщины. Местная жительница съехала в кювет, а затем ее автомобиль опрокинуло.