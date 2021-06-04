В Башкирии женщина за рулем улетела в кювет и опрокинулась

Фото: ГИБДД РБ

Вчера, 3 июня, днем в Башкирии в Стерлитамакском районе произошло ДТП с участием 32-летней женщины. О произошедшем сообщила региональная госавтоинспекция.

Пострадавшая ехала по шоссе Забельское-Юрактау. Как сообщает республиканские автоинспекторы, местная жительница съехала в кювет, а затем ее автомобиль опрокинуло.

К счастью, водитель выжила, но получила травмы. После аварии ее доставили в больницу. По факту случившегося начато разбирательство.

Напомним, 2 июня утром в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее две человеческие жизни. Уфимец за рулем «Лады Калины» не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге, из-за чего автомобиль улетел в кювет.