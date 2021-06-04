Кто из уфимских мэров заработал больше всего за последние 10 лет

Фото: Рустем АХУНОВ

На днях башкирские чиновники по традиции отчитались о своих доходах за прошлый год. В первый раз представил свою декларацию о доходах в качестве мэра Уфы и Сергей Греков. Сумма получилась впечатляющая: в 2020 году он заработал 57,8 млн рублей. Редакция издания UfaTime.ru решила сравнить декларации и выяснить, зарабатывал ли кто из предыдущих мэров больше.

Вообще впервые публиковать сведения о доходах чиновников на сайте городской администрации стали в 2011 году, тогда же в статусе и.о. мэра Уфы начал работать Ирек Ялалов. В 2011 году его доходы составили 2,5 млн рублей. Уже через год эта сумма выросла до 4,7 млн, а в 2014 – и вовсе составила 8,3 млн рублей. Последние 3 года на посту сити-менеджера Уфы Ирек Ялалов зарабатывал, в среднем, 4,6 – 4,8 млн рублей.

В 2018 году кресло мэра Уфы занял Ульфат Мустафин, который в первый год задекларировал доход в 8,3 млн рублей, а в 2019 – всего лишь 5 млн.

В 2020 году жизнь Ульфата Мустафина трагически оборвалась – он умер от осложнений коронавируса, ровно два года пробыв на своем посту. После мэром Уфы стал Сергей Греков. В 2020 году он задекларировал рекордный для руководителя городской администрации доход в 57 млн рублей. Но тут стоит сразу отметить, что до своего назначения Греков вел предпринимательскую деятельность. Он был одним из учредителей фирмы, которая занималась разработками в сфере добычи нефти и газа и бурением скважин по добыче углеводородов.