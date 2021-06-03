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Происшествия3 июня 2021 8:27

В Башкирии «Лада Калина» на мокрой дороге улетела в кювет: погибли две женщины

Авария произошла накануне в Кушнаренковском районе
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
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Фото: скрин видео от региональной Госавтоинспекции

Фото: скрин видео от региональной Госавтоинспекции

Вчера утром в Кушнаренковском районе Башкирии произошло ДТП, унесшее две человеческие жизни. Около 11.00 на 20-м километре автодороги «Дмитриевка-Кушнаренково» 46-летний уфимец за рулем «Лады Калины» не справился с управлением на мокрой из-за дождя дороге, из-за чего автомобиль улетел в кювет. Сам водитель получил множественные ушибы и переломы, но выжил, его госпитализировали. А вот две его пассажирки 59 и 39 лет скончались на месте аварии. По некоторым данным женщины не были пристегнуты ремнем безопасности.

Сейчас дорожные полицейские выясняют все обстоятельства случившегося, начато разбирательство.

- Всего за минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано 14 автомобильных аварий, в которых два человека погибли и 17 получили травмы, - отметили в региональной Госавтоинспекции.