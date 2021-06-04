«Все великие музыканты прописаны тут»: Сергей Шнуров изъявил желание прописаться в Уфе

По мнению Шнурова великими музыкантами современности являются Земфира, Шевчук и Моргенштерн Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кажется, Уфа скоро сможет гордиться еще одним своим звездным жителем. Накануне о своем желании прописаться в Уфе изъявил экс-фронтмен группы «Ленинград» Сергей Шнуров. В эфире шоу «Вечерний Ургант» на Первом канале артист заявил, что именно в башкирской столице родились самые знаменитые рокеры и рэперы современности.

- Я хочу прописаться в Уфе, потому что все великие рок-музыканты сейчас прописаны в тут — Земфира, Шевчук, Моргенштерн, — сказал он.

На вопрос ведущего, почему же Шнуров отменил свою прописку в Петербурге и когда же он пропишется в Москве, тот ответил, что там «нет великих музыкантов».

Кстати, а вот один из звездных уроженцев Уфы попал в неприятную ситуацию. Мало того, что Моргенштерну присудили выплатить штраф в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в своих клипах, так еще артист пожаловался, что у него в почках найден камень.

– Камень подтвердился. Так что официально камни теперь не только на мне, но и во мне, – заявил музыкант в социальных сетях.