У Моргенштерна обнаружили опасную болезнь

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У рэпера Моргенштерна обнаружили мочекаменную болезнь почек. Об этом артист из Уфы сообщил в социальных сетях.

– Камень подтвердился. Так что официально камни теперь не только на мне, но и во мне, – заявил музыкант в социальных сетях.

Напомним, ранее психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков сразу в двух клипах рэпера Моргенштерна. Речь идет о клипах «Розовое вино-2» и «Family». Таже в нашумевшей песне «Я съел деда» прокуратура Санкт-Петербурга углядела призыв к каннибализму, а также элементы жестокости, физического и психического насилия.

Вчера по этому делу состоялся судебный процесс. Исполнителю грозил штраф в 1 миллион рублей, однако, суд проявил снисхождение. Рэпера признали виновными, но сумму штрафа снизили в 10 раз: Моргенштерну придется заплатить всего лишь 100 тысяч рублей. Тем не менее, адвокаты музыканта будут обжаловать решение суда.