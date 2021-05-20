Лингвисты все-таки нашли пропаганду наркотиков в клипах Моргенштерна

Сам Моргенштерн пока никак не прокомментировал обвинения в свой адрес

Похоже эпатажному артисту Моргенштерну грозят серьезные неприятности. Лига безопасного интернета сообщила, что психолого-лингвистическая экспертиза подтвердила пропаганду наркотиков сразу в двух клипах рэпера. Речь идет о клипах «Розовое вино-2» и Family: тогда Лига безопасного интернета обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой проверить творчество Моргенштерна на пропаганду наркотиков среди подростков, а в отношении самого артиста возбудили административное дело.

Тогда адвокат Моргенштерна Сергей Жорин в беседе с РБК лишь посмеялся на предъявленными его подопечному обвинениями.

- Никакой пропаганды нет, назначена лингвистическая экспертиза, в частности в экспертно-криминалистическом центре МВД, и теперь не только управлению по контролю за оборотом наркотиков, но и экспертам и суду придется детально ознакомиться с творчеством Моргенштерна, пересмотреть несколько раз эти видеоролики. А мы желаем приятного просмотра, - заявил Сергей Жорин.

Но на этом дело не закончилось. В минувший вторник, 16 мая, стало известно, что запланированный концерт Моргенштерна в Санкт-Петербурге отменили. Родители подростков коллективно направили массовое обращение властям города с просьбой запретить концерт, поскольку опасаются за своих детей.

- Родительские организации направили очень много обращений в адрес властей и организаторов концерта. Их беспокоит возможное продолжение пропаганды наркотиков среди детей этим исполнителем. На обращения родителей последовала реакция - концерт был отменен, - уточнила директор Лиги безопасного интернета и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.

Какое теперь наказание грозит рэперу и будут ли его клипы запрещены к просмотру – пока неизвестно. Ранее ТАСС сообщало, что артисту грозит административный штраф до миллиона рублей.

ПРОПАГАНДА КАННИБАЛИЗМА

Пропаганда наркотиков – далеко не единственное, в чем обвиняют Моргенштерна. Ранее «КП-Уфа» вспоминала самые громкие скандалы, в которых участвовал артист. Например, в нашумевшей песне «Я съел деда» прокуратура Санкт-Петербурга углядела призыв к каннибализму, а также элементы жестокости, физического и психического насилия. Правда, в итоге эксперты, которые разбирали хит по строчкам, «не смогли сделать обоснованный вывод о вредоносности всего текста, кроме самого некорректного названия», и Моргенштерну позволили исполнять этот трек дальше.