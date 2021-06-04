Радий Хабиров высказался о будущем футбольной «Уфы»

Фото: Рустем Ахунов

Накануне глава Башкирии Радий Хабиров заявил, что в ближайшее время встретится с тренерами и руководством футбольного клуба «Уфа». По словам руководителя региона, на этой встрече определится дальнейшее будущее башкирской команды, передает РИА Новости.

-У меня на следующей неделе состоится встреча с футбольной общественностью. Я хочу посоветоваться с тренерами, с ветеранами. Поймем, что нам делать. По итогам встречи мы примем все необходимые решения, о них вы узнаете, - цитирует Хабирова РИА Новости.

На вопрос журналистов о том, возможен ли «негативный сценарий», по которому «Уфа» и вовсе может прекратить существование, Хабиров отвечать не стал.

Напомним, ранее некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники утверждали, что ФК «Уфа» может прекратить свое существование. В свою очередь, эти слухи опровергал генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

К слову, в начале июня пост председателя совета директоров ФК «Уфа» покинул соратник Радия Хабирова Ростислав Мурзагулов.