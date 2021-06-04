Уфимке починят квартиру с обвалившимся из-за капитального ремонта потолком

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе сделают ремонт в квартире пожилой женщины. Напомним, 2 июня, у пенсионерки, проживающей в старом доме в микрорайоне Черниковка, произошло обрушение потолка. Как сообщило уфимское Управление гражданской защиты, происшествие случилось из-за недобросовестного капитального ремонта крыши. В результате происшествия никто не пострадал.

Коммунальщики произвели детальный осмотр, чтобы выявить причины обрушения. Также проверили целостность электропроводки и газового оборудования.

В настоящее время сотрудники ЖЭУ производят уборку помещения. В соответствии с рекомендациями экспертной организации на 4 июня запланированы ремонтно-восстановительные работы.