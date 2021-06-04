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Общество4 июня 2021 11:04

Уфимке починят квартиру с обвалившимся из-за капитального ремонта потолком

Восстановительные работы начнут уже сегодня
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»

Фото: ГТРК «Башкортостан»

В Уфе сделают ремонт в квартире пожилой женщины. Напомним, 2 июня, у пенсионерки, проживающей в старом доме в микрорайоне Черниковка, произошло обрушение потолка. Как сообщило уфимское Управление гражданской защиты, происшествие случилось из-за недобросовестного капитального ремонта крыши. В результате происшествия никто не пострадал.

Коммунальщики произвели детальный осмотр, чтобы выявить причины обрушения. Также проверили целостность электропроводки и газового оборудования.

В настоящее время сотрудники ЖЭУ производят уборку помещения. В соответствии с рекомендациями экспертной организации на 4 июня запланированы ремонтно-восстановительные работы.