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Общество3 июня 2021 11:59

В Уфе в квартире пенсионерки обвалился потолок

Как утверждает хозяйка, с капитального ремонта в доме прошел всего год
Захар ЯКОВЛЕВ
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Фото: ГТРК «Башкортостан»

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Вчера, 2 июня, в Уфе в одной из квартир старого дома в микрорайоне Черниковка произошло обрушение потолка. Как сообщает уфимское Управление гражданской защиты, происшествие случилось из-за недобросовестного капитального ремонта крыши.

Как утверждают жильцы многоквартирного дома, здесь год назад проводился капитальный ремонт крыши. Несмотря на это, деревянные перекрытия прогнили, конструкция не выдержала нагрузки, и в итоге случилось обрушение.

К счастью, из-за инцидента никто не пострадал. Сотрудники ЖЭУ провели осмотр и составили акт. Насчет случившегося должен отчитаться представитель фирмы-подрядчика, производившего ремонт крыши.