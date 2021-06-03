В Уфе в квартире пенсионерки обвалился потолок

Фото: ГТРК «Башкортостан»

Вчера, 2 июня, в Уфе в одной из квартир старого дома в микрорайоне Черниковка произошло обрушение потолка. Как сообщает уфимское Управление гражданской защиты, происшествие случилось из-за недобросовестного капитального ремонта крыши.

Как утверждают жильцы многоквартирного дома, здесь год назад проводился капитальный ремонт крыши. Несмотря на это, деревянные перекрытия прогнили, конструкция не выдержала нагрузки, и в итоге случилось обрушение.

К счастью, из-за инцидента никто не пострадал. Сотрудники ЖЭУ провели осмотр и составили акт. Насчет случившегося должен отчитаться представитель фирмы-подрядчика, производившего ремонт крыши.