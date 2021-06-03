Хабиров назвал свое самое любимое башкирское блюдо

Самыми знаковыми башкирскими блюдами Хабиров считает кумыс, гуся и мед Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров рассказал, какие блюда должен отведать каждый, кто впервые посещает республику.

Оказалось, что самыми знаковыми республиканскими лакомствами Хабиров считает кумыс, гуся и мед. Гусь, как отметил глава Башкирии, в регионе готовятся самыми разными методами: вяленьем, копчением, варкой и жаркой. Но личного для него самой «топовой» национальной едой все же является мед.

Напомним, 2 июня стартовал Петербургский международный экономический форум-2021. Делегацию Башкирии возглавил глава республики Радий Хабиров.