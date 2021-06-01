Делегация Башкирии отправилась на Петербургский международный экономический форум

Фото: Конгрессно-выставочный центр «Экспофорум»

Сегодня, 1 июня, делегация Башкирии отправилась в Санкт-Петербург, где со 2 июня стартует Петербургский международный экономический форум-2021. Возглавляет делегацию республики глава региона Радий Хабиров. Как сообщили «КП-Уфа» в пресс-службе администрации главы, часть представителей Башкирии уже прибыли в Северную столицу России.

Как известно, в этом году Петербургский международный экономический форум пройдет в очном формате с 2 по 5 июня, но со строгим соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Например, организаторы требуют с желающих посетить площадки форума отрицательные ПЦР-тесты на коронавирус.

Основные мероприятия форума с 2016 и по сей день проходят на площадке Конгрессно-выставочного центра «Экспофорум» в Санкт-Петербурге.