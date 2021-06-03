Эксперт прокомментировал появление необычного явления в небе над Башкирией

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Лектор уфимского планетария прокомментировал появление необычного явления в небе над Башкирией.

Первые сообщения о странном свечении в небе над республикой появились утром 31 мая. Жители разных районов Башкирии ночью увидели странный объект, который стремительно приближался к земле.

Портал «Горобзор.ру» обратился за помощью в опознании необычного явления к лектору уфимского планетария Филиппу Терехову.

Эксперт отметил, что, вероятнее всего, в небе над Башкирией могли заметить метеорит или космический мусор. Также Терехов объяснил, что иногда жители республики могут лицезреть пуски с Байконура, испытательные пуски военных с полигона Капустин Яр или запущенные в небо китайские фонарики (чаще всего встречаются ближе к крупным населенным пунктам).