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Общество31 мая 2021 19:08

НЛО или ракета: жители Башкирии обсуждают странное явление в небе

Странные огни в небе появились в ночь с 29 на 30 мая
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

На прошлых выходных жители Башкирии наблюдали в небе необычные движущиеся огни, в которых они увидели НЛО.

Сообщения о странном явлении в небе над Башкирией начали появляться в соцсетях днем 30 мая. Началось все с того, что рыбаки из Кармаскалинского района республики ночью увидели «объект, который двигался с большой скоростью и оставлял за собой след». Вскоре после этого он якобы оказался на территории Архангельского района, где с грохотом упал на землю.

- Мы праздновали день рождения, поэтому увидели не сразу. Летело оно очень быстро, оставляло белое свечение после себя и моргало. Сначала думали самолёт, но скорость была гораздо быстрее самолета. В конце свет просто исчез. Мы не слышали, чтобы что-то грохотало, - рассказала «КП-Уфа» девушка, которая заметила странное явление уже в Иглинском районе.

В пресс-службе МЧС Башкирии редакции «КП-Уфа» сообщили, что никто из жителей региона не обращался в аварийное ведомство с жалобами на неизвестные летающие объекты.

Также странный свет видели и в небе над Уфой. Его даже удалось заснять на видео в районе столичного железнодорожного вокзала. Белый конус света несколько секунд провисел в небе, а затем распался на две части. Кто-то из пользователей соцсетей посчитал, что на видео засняли ракету.