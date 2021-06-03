«Жаль, что дети уходят так рано»: в Аше простились с журналисткой, чье тело обнаружили в Уфе

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В Аше простились с молодой девушкой, чье тело обнаружили прохожие под окнами уфимской высотки. Напомним, эта трагедия произошла рано утром в одной из многоэтажек на улице имени Софьи Перовской. Как рассказали в Управлении гражданской защиты, девушка упала с высоты 7 этажа. Из-за полученных травм она скончалась на месте до приезда скорой помощи.

Погибшей оказалась 20-летняя жительница Аши Челябинской области Карина А. Девушка была довольно знаменита в мире журналистики – вела детские программы, снимала репортажи о местных достопримечательностях и мечтала стать настоящим профессионалом. Что именно произошло в ту роковую ночь – несчастный случай или добровольное прощание с жизнью, предстоит выяснить правоохранительным органам. Молодую красавицу похоронили на родине, а ее друзья и близкие до сих пор не могут поверить в ее смерть.

- Такая молодая, красивая, очень жаль. Царствия небесного, - скорбит Катерина Т.

- Примите наши соболезнования. Очень жаль, что так рано дети уходят. Пусть земля будет пухом, царствие небесное. Такая красавица, очень жаль, - соболезнует Юлия Ф.

«КП-Уфа» приносит соболезнования семье погибшей девушки.