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Происшествия2 июня 2021 9:59

Под окнами многоэтажки в Уфе обнаружен труп 20-летней девушки

ЧП произошло на Софьи Перовской
Эльвина АПАРИНАЭльвина АПАРИНА
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В соцсетях отмечают, что за несколько минут до трагедии соседи слышали ссору погибшей с ее парнем.

В соцсетях отмечают, что за несколько минут до трагедии соседи слышали ссору погибшей с ее парнем.

Вчера рано утром, 1 июня, в микрорайоне Зеленая Роща произошла трагедия. Около пяти утра 20-летняя девушка упала с высоты 7 этажа в доме номер 44/2 по улице Софьи Перовской.

К сожалению, уфимка получила смертельные травмы и погибла на месте. Приехавшие на место медики уже не могли ничем помочь и констатировали смерть.

В Управлении гражданской защиты пояснили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте также работала следственно-оперативная группа.

В соцсетях отмечают, что за несколько минут до трагедии соседи слышали ссору погибшей с ее парнем.