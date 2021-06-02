Под окнами многоэтажки в Уфе обнаружен труп 20-летней девушки

В соцсетях отмечают, что за несколько минут до трагедии соседи слышали ссору погибшей с ее парнем.

Вчера рано утром, 1 июня, в микрорайоне Зеленая Роща произошла трагедия. Около пяти утра 20-летняя девушка упала с высоты 7 этажа в доме номер 44/2 по улице Софьи Перовской.

К сожалению, уфимка получила смертельные травмы и погибла на месте. Приехавшие на место медики уже не могли ничем помочь и констатировали смерть.

В Управлении гражданской защиты пояснили, что причины и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте также работала следственно-оперативная группа.

В соцсетях отмечают, что за несколько минут до трагедии соседи слышали ссору погибшей с ее парнем.