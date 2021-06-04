Уфа
Еще
Радио
Уфа
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество4 июня 2021 8:18

Перед годовщиной трагедии с поездами в Улу-Теляке неподалеку от памятного обелиска исчез металлический забор

Местные жители уверены, что ограду украли мародеры, чтобы сдать на металлолом
Яна БАЗЕКИНАЯна БАЗЕКИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото прислано местным жителем

Фото прислано местным жителем

Сегодня, 4 июня, вся Россия чтит память жертв самой страшной железнодорожной катастрофы в России, произошедшей на перегоне Аша - Улу-Теляк. Однако день памяти для местных жителей омрачился неприятным происшествием: неподалеку от обелиска, возведенного в 1992 году на месте трагедии, неожиданно пропали металлические заборы-ограждения.

- По ночам вырезают весь металл. И возле дорожки, и перед мостом, и на заборе возле гостиницы. Кто режет – непонятно, пока не поймали. Думаем, что может, на металлолом потом сдадут, - поделился в беседе с «КП-Уфа» местный житель Андрей.

В Красновосходском сельсовете подтвердили информацию, что заборчики действительно срезали неизвестные. Глава сельсовета уточнил, что уже написано заявление в полицию, также ведется активная работа с населением - если кто-то что-то видел или знает, немедленно сообщил об этом.

- Скорее всего, ашинские "металлисты" потрудились. Очень надеемся, что удастся найти негодяев, - отметил глава сельсовета.

Напомним, что страшная железнодорожная катастрофа произошла ранним утром 4 июня 1989 года. Из-за протечки на трубопроводе мощный взрыв газа практически полностью уничтожил два поезда, следовавших по маршруту «Новосибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск». По разным данным погибли от 575 до 645 человек, еще несколько сотен остались глубокими инвалидами. Каждый год тут собираются те, кто потерял своих близких, и те, кто смог спастись, чтобы вспомнить события того рокового утра и почтить память жертв.

Фото: "Наш транспорт"

Фото: "Наш транспорт"