Перед годовщиной трагедии с поездами в Улу-Теляке неподалеку от памятного обелиска исчез металлический забор

Фото прислано местным жителем

Сегодня, 4 июня, вся Россия чтит память жертв самой страшной железнодорожной катастрофы в России, произошедшей на перегоне Аша - Улу-Теляк. Однако день памяти для местных жителей омрачился неприятным происшествием: неподалеку от обелиска, возведенного в 1992 году на месте трагедии, неожиданно пропали металлические заборы-ограждения.

- По ночам вырезают весь металл. И возле дорожки, и перед мостом, и на заборе возле гостиницы. Кто режет – непонятно, пока не поймали. Думаем, что может, на металлолом потом сдадут, - поделился в беседе с «КП-Уфа» местный житель Андрей.

В Красновосходском сельсовете подтвердили информацию, что заборчики действительно срезали неизвестные. Глава сельсовета уточнил, что уже написано заявление в полицию, также ведется активная работа с населением - если кто-то что-то видел или знает, немедленно сообщил об этом.

- Скорее всего, ашинские "металлисты" потрудились. Очень надеемся, что удастся найти негодяев, - отметил глава сельсовета.

Напомним, что страшная железнодорожная катастрофа произошла ранним утром 4 июня 1989 года. Из-за протечки на трубопроводе мощный взрыв газа практически полностью уничтожил два поезда, следовавших по маршруту «Новосибирск – Адлер» и «Адлер – Новосибирск». По разным данным погибли от 575 до 645 человек, еще несколько сотен остались глубокими инвалидами. Каждый год тут собираются те, кто потерял своих близких, и те, кто смог спастись, чтобы вспомнить события того рокового утра и почтить память жертв.