Погибли 575 человек. Подумали, что началась война: история крупнейшей железнодорожной катастрофы в истории страны

Взрыв раскидал вагоны, в которых мирно спали люди. Фото: архив Юрия Вишни

То страшное утро 4 июня 1989 года невозможно забыть даже спустя многие годы. Мощный взрыв, прогремевший на перегоне Аша – Улу-Теляк, уничтожил два поезда, унес жизни сотен людей (по разным оценкам от 575 до 645 человек), еще несколько сотен оставил инвалидами. 11 жителей Башкирии погибли на месте аварии, ещё 21 – скончались в больницах, и только 35 удалось выжить.

С момента самой крупной и страшной железнодорожной катастрофы в истории СССР и современной России прошло уже 32 года, но те, кто видел всю эту боль и ужас, не смогут забыть уже никогда. Каждый год родные погибших, те, кто был в поездах и выжил, и просто неравнодушные люди приезжают к месту катастрофы, чтобы почтить память жертв. В годовщину трагедии «КП-Уфа» вспоминает подробности трагедии и публикует воспоминания очевидцев.

ПОЕЗДА НЕ ДОЛЖНЫ БЫЛИ ВСТРЕТИТЬСЯ

До сих пор 1710-й километр Транссибирской магистрали называют проклятым местом. Все началось с того, что в ночь на 4 июня в магистральном продуктопроводе, проходящем в опасной близости от железнодорожных путей, образовалась узкая щель длиной почти 1, 7 метров, через который стремительно начал утекать газ. Продуктопровод для транспортировки сжиженного газа изначально был построен с большими нарушениями. Кроме того, еще во время строительства труба была повреждена экскаватором, но поскольку проблему никто не обнаружил, его успешно запустили в эксплуатацию. Вечером 3 июня 1989 года операторам трубопровода поступило сообщение с Миннибаевского газоперерабатывающего завода, что в трубопроводе резко упало давление. Но никто из операторов не стал искать причину протечки, а сменщикам лишь поручили «поддать газку» и увеличить давление.

Вагоны сгорали до тла вместе с запертыми в них людьми. Фотохроника

Буквально за несколько часов в низине, где и проходили железнодорожные пути, быстро скопилось облако газа. Проезжающие машинисты встревоженно передавали диспетчерам, что на перегоне резко пахнет газом, но никто не взял на себя ответственность притормозить движение на оживленной Транссибирской магистрали и выяснить, в чем же дело.

А в это время на встречу друг другу ехали два поезда: один следовал из Новосибирска в Адлер, а другой наоборот, возвращался из Адлера в Новосибирск. Начался сезон, люди целыми семьями ехали в долгожданный отпуск на море. Более четверти пассажиров были дети, которые ехали в пионерские лагеря. Среди них – и хоккеисты юношеской команды челябинского «Трактора», которых отправили в Краснодарский край собирать черешню. Из всех юных спортсменов тогда выжил только один.

Вообще-то, поезда никак не должны были пересечься в этой точке. По роковому стечению обстоятельств, состав, следовавший из Новосибирска на юг, был вынужден задержаться по пути из-за беременной пассажирки, у которой начались схватки. Около 1.10 минут поезда встретились, и даже уже почти разъехались в разные стороны, когда то ли высеченная из-под колес искра, то ли брошенный кем-то из пассажиров окурок спровоцировал взрыв, мощность которого составляла около 300 тонн в тротиловом эквиваленте.

ПОВСЮДУ ОБЛОМКИ ВАГОНОВ, ОБУГЛЕННЫЕ ТЕЛА

Взрыв был такой силы, что 11 вагонов просто смело с рельсов, а в деревнях и поселках в десятках километров от места катастрофы выбило стекла. Перепуганные люди с ужасом наблюдали огненный столб, поднимающийся в небо. Многие подумали, что началась война, сбросили атомную бомбу, а когда стало понятно, что взрыв произошел на железной дороге – бросились туда на помощь.

Когда читаешь воспоминания очевидцев о том, что творилось на месте катастрофы, перехватывает дыхание. Из 38 вагонов несколько были просто искорежены до неузнаваемости, другие выгорели и снаружи и изнутри, еще несколько вагонов взрыв просто скинул с высокой насыпи вниз. В радиусе нескольких километров лес был полностью выжжен, а вместо вековых дубов из черной обугленной земли торчали пылающие палки. Рельсы были выдраны и перекручены, словно обычная проволока. Повсюду разбросанные вещи, обгоревшие матрасы и подушки, искореженные обломки железа. Люди оказались в запертой огненной ловушке и не могли выбраться. Детский плач, крики женщин, стоны мужчин – все сливалось в единый гул. На помощь несчастным бросились те, кто успел прибежать – они разбивали стекла в вагонах, вытаскивали пострадавших и оттаскивали в сторону.

- Если есть ад, то он был там. <…> Вот лежит пепел - все, что от человека осталось, а посередине блестит заколка от галстука – значит, солдатик был. Я даже не боялся. Не может быть никому страшнее, чем тем, кто ехал в этих поездах. Гарью там еще очень долго пахло… - вспоминал позже в беседе с «Комсомолкой» бывший участковый поселка «Красный Восход». Анатолию Безрукову было тогда всего 25 лет – на своих руках он вынес из полыхающих вагонов семь человек, а потом помогал вывозить пострадавших по больницам.

«ОТ ЛЮДЕЙ ОСТАЛИСЬ КУСКИ САЖИ»

На место взрыва для вывоза пострадавших были стянуты все бригады скорой помощи из Уфы, Аши, Челябинска, Златоуста. В больницах творился переполох: практически всех пациентов выписали, а палаты заполнились людьми с тяжелыми ожогами. У многих было обожжено более 80 процентов тела. Тех, кто мог перенести транспортировку, отправляли в ожоговые центры Москвы и других регионов.

Всего на месте трагедии было обнаружено 258 погибших. Общее число жертв по разным оценкам составляет от 575 до 645 человек, примерно треть погибших пассажиров были дети. Такие разные цифры объясняются тем, что многие тела из-за сильного жара просто испарились, превратились в пепел.

— Заходишь в купе, <…> Вещи лежат, а от людей остались куски сажи. Все полки, на которых люди спали, все целые. И на деревьях весят белые простыни, белые подушки, нетронутые огнем. Как все получилось, непонятно, — писал корреспондент «Комсомольской правды» Сергей Смирнов, побывавший на месте трагедии.

Проститься с погибшими пришли сотни людей. Фото: архив Юрия Вишни

Кроме того, в те годы детям младше не выдавали отдельных билетов, а на самих билетах не писались паспортные данные. Многие тела, искореженные взрывом, позже просто засыпали гравием, когда в спешке возводили новую насыпь и восстанавливали рельсы.

ЗА СМЕРТЬ СОТЕН ЛЮДЕЙ – ДВА ГОДА КОЛОНИИ-ПОСЕЛЕНИЯ

Конечно, по факту аварии возбудили уголовное дело. Следствие показало, что в стальной трубе уже четыре года зияла щель, поэтому взрыв был всего лишь вопросом времени. Удивительно, но виновными тогда признали не больших начальников, которые отвечали за строительство и приемку газопровода, а также за его дальнейшую эксплуатацию. Ответственными за трагедию определили начальника участка, прораба, мастера и нескольких строителей. Каждый из них получил по два года в колонии поселения.

На месте трагедии установили памятный обелиск в виде оплавленных рельсов

В 1992 году на месте трагедии появился обелиск в память о жертвах трагедии. Он представляет собой два расплавленных и искореженных рельса и одновременно напоминает скорбный женский профиль. Неподалеку от обелиска, в тех местах, где валялись выжженные вагоны, установили красные беседки. Теперь каждый год 4 июня здесь собираются родные погибших и те, кому удалось выжить, чтобы вспомнить о тех страшных днях. Ведь такое никак нельзя забыть.