Стало известно, из-за чего в Башкирии месяц назад горел газопровод

30 апреля 2021 года произошел пожар на газопроводе под Белорецком

В Северо-западном управлении Ростехнадзора накануне завершили техническое расследование аварии, произошедшей месяц назад в Белорецком районе Башкирии. Инцидент, в результате которого произошел пожар на газопроводе, случился еще 30 апреля 2021 года. Из-за мощного пожара местные власти даже перекрыли дорогу между Белорецком и Уфой. К счастью, при пожаре никто не пострадал.

Как сообщают в пресс-службе Ростехнадзора, пожар произошел, в том числе, в результате разрушения газопровода из-за дефекта, образовавшегося вследствие деформирования стенки трубы и сильной коррозии. Кроме того, специалисты выяснили, что ответственная за эксплуатацию организация не обеспечила контроль технического состояния газопровода. Ее сотрудники не соблюдали требования промышленной безопасности.

По результатам расследования Ростехнадзора возбуждены административные дела в отношении организации и должностных лиц предприятия. Привлекут к ответственности и сотрудников экспертной организации, не выявивших нарушения.