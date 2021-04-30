Из-за пожара на газопроводе в Башкирии перекрыли дорогу

В Башкирии загорелся газопровод в селе Серменево Фото: vk.com

Из-за возгорания газопровода в Белорецком районе Башкирии на месте перекрыли дорогу до Уфы.

Известно, что страшный инцидент произошел ранним утром в пятницу, 30 апреля вблизи села Серменево. Перепуганные местные жители увидели огромный столб огня и начали выкладывать в сеть пугающие кадры. Поначалу все думали, что это простой пожар, позже в пресс-службе МЧС Башкирии уточнили данные.

-В 7.04 утра поступило сообщение о разгерметизации и возгорании газового трубопровода в селе Серменево Белорецкого района. Охлаждение зоны горения производятся силами МЧС. На месте работают 15 единиц техники и 38 человек. Ситуация находится на контроле МЧС, - сообщили спасатели.

По последним имеющимся данным, пострадавших или погибших в инциденте нет.

Информацию подтвердил и глава местного сельсовета Аетбай Аюпов. Чиновник рассказал, что дорогу до Уфы в районе села перекрыли, а сам пожар начался в 6.41 по уфимскому времени. Аюпов попросил водителей и жителей села быть осторожными на дорогах.

Новость дополняется.

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