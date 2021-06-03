«Это может помешать выплатам»: председатель СПЧ при главе Башкирии прокомментировал дело «Золотого запаса»

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Накануне стало известно, что в МВД по Башкирии приняли решение о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества в отношении ООО «Золотой запас». По данным полиции, этого хотели некоторые из вкладчиков инвестиционной площадки.

Стражи порядка пока не определили круг подозреваемых, но уже успели опросить более 100 человек и установили более 30 расчетных счетов фирм-заемщиков. Как отметили в пресс-службе МВД по Башкирии, общий объем возбужденного по факту мошенничества уголовного дела составил 80 томов.

По мнению председателя Совета по правам человека при главе Башкирии Владимира Барабаша, возбуждение уголовного дела по факту мошенничества в «Золотом запасе» - «это процессуальная история».

- Предварительное следствие шло с марта 2019. Всё что могли в рамках предварительного следствия МВД сделали. Теперь нужно было или закрывать дело, что вряд ли возможно в связи с большим общественным резонансом и незавершившимися расчётами с займодавцами. Или переходить от предварительного следствия к, собственно говоря, самому расследованию в рамках возбужденного уголовного дела, так как процессуальных возможностей в таком порядке больше, - прокомментировал дело Владимир Барабаш.

Также председатель СПЧ при главе Башкирии подчеркнул, что большинство заимодавцев «Золотого запаса» были против возбуждения уголовного дела, о чем неоднократно говорили на совещаниях рабочей группы в Госсобрании-Курултае республики.

- При этом следует отметить, что подавляющее большинство займодавцев против возбуждения уголовного дела, так как опасаются, что это может помешать выплатам. И они активно оспаривают возбуждение дела в судах, - подчеркнул председатель СПЧ при главе Башкирии.