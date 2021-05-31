Как развивается ситуация с «Золотым запасом» в Башкирии в мае 2021 года

Недавно в Курултае Башкирии вновь собралась рабочая группа по решению проблемы заимодавцев

26 мая в здании Госсобрания-Курултая Башкирии собралась рабочая группа по проблеме займодавцев инвестиционной площадки «Золотой запас». Заседание провела депутат башкирского парламента Рида Субхангулова, а в обсуждении нынешнего положения дел в этой истории приняли участие директор бэк-офиса ООО «Золотой запас» Жанна Глобенко, председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш, координатор работы арбитражных управляющих Регина Губайдуллина, а также представители инициативных групп заимодавцев.

В ходе конструктивного диалога представители площадки озвучили данные о проведенных на данный момент выплатах, а это порядка 1,4 млрд. рублей. А активисты со своей стороны вновь озвучили позицию, с которой согласно абсолютно большинство заимодавцев «Золотого запаса» - они выступают за возврат оставшихся денег путем введения внешнего управления в фирмах-заемщиков, работавших через инвестиционную площадку. Этот процесс уже идет: в двух организациях – ООО «Тихая гавань» и ООО «Форум», процедура внешнего управления судом введена, в остальных организациях, процедура наблюдения так же подходит к концу и в ближайшее время суды рассмотрят переход во внешнее управление. Как развивается ситуация с «Золотым запасом» на конец календарной весны 2021 года, в материале «Комсомолки».

КРАТКО О ГРОМОКОЙ ИСТОРИИ

Напомним, в марте 2019 года у башкирского «Роскомснаббанка» отозвали лицензию, из-за чего на его счетах оказались «заморожены» деньги фирм-заемщиков, действовавших через инвестиционную площадку «Золотой запас». Заложниками ситуации стали около 4 тысяч займодавцев, разместивших там свои денежные средства.

Тогда же инвесторы «Золотого запаса» объединились в несколько инициативных групп и пришли к выводу, что самый перспективный вариант их возврата – банкротство фирм-заемщиков. Вскоре в отношении этих организаций была введена процедура наблюдения, а внешние управляющие разыскали у них ценные активы. Они-то и стали гарантией возврата денег заимодавцам.

На май 2021 года общая сумма долга фирм-заемщиков, действовавших через «Золотой запас», без учета процентов, составляет 1,4 млрд рублей. Команда арбитражных управляющих, действующая в интересах заимодавцев, подготовила к продаже крупный актив, принадлежащий заемщикам – гостиницу «Урал-Тау». Еще один ценный актив, с продажи которого будут рассчитываться с займодавцами – земельные участки в районе поселка Русский Юрмаш в Уфимском районе Башкирии. Недавно стало известно, что этими участками заинтересовался крупный инвестор, который готов купить их после перевода земель из сельхозназначения в земли населенных пунктов. К слову, этот процесс не быстрый, но он уже стартовал в прошлом году.

ПОКУПАТЕЛЬ НА ЗЕМЛЮ

Что же сейчас происходит с этим имуществом и почему на данный момент прекратились выплаты заимодавцам, нам рассказал председатель Совета по правам человека при главе республики Владимир Барабаш.

- Недавно состоялось заседание Инвестиционного комитета Республики Башкортостан в формате «Инвестчас» под председательством главы Башкирии Радия Хабирова, где крупный инвестор представил проект комплексного освоения территории, часть которой будет располагаться на землях, принадлежащих фирмам-заемщикам. По итогам совещания глава дал ряд поручений министрам и вице-премьерам регионального правительства. Позже ответственные лица собрались вместе и подготовили пакет документов для дальнейшей работы, - рассказывает Владимир Барабаш.

По словам председателя СПЧ при главе Башкирии, к масштабному инвестиционному проекту проявляет интерес, в том числе, крупная финансовая организация с государственным участием. Кроме того, на министерских совещаниях были определены также границы участков в районе села Русский Юрмаш, где в будущем начнется жилищное строительство. Часть этих участков принадлежит ООО «Родные просторы», а этой фирмой, в свою очередь, владеют фирмы-заемщики, работавшие через «Золотой запас».

Поддержка этого крупного инвестиционного проекта со стороны властей Башкирии означает, что крупнейший актив фирм-заемщиков «Золотого запаса» все-таки обретет своего покупателя – инвестор не просто заинтересовался землями в районе Русского Юрмаша, но и получил одобрение на высшем уровне. Осталось лишь окончательно оформить все документы. Владимир Барабаш отмечает, что другой крупный актив фирм-заемщиков, а именно земля сельхозназначения в районе Русского Юрмаша, на данном этапе имеет не просто потенциального покупателя. Инвестор уже вкладывает в проект развития территории 70 млн рублей, не имея при этом пока что никакого статуса.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В «ЗОЛОТОМ ЗАПАСЕ»

В беседе с «КП-Уфа» Владимир Барабаш рассказал, что происходит в самом «Золотом запасе» и ответил на волнующий многих вопрос. А именно, почему не идут выплаты заимодавцам.

- Эта временная пауза вызвана особенностями российского законодательства. Все компании, по которым идут банкротные процессы, находятся в процедуре наблюдения. Речь идет о фирмах «Тихая гавань», «Форум», «Новация», «Парк-Сити», «Дарс», «Центр комплексных решений», «Советник» и сам «Золотой запас». Деньги выплачивались до объявления процедуры наблюдения, а после ее введения, по закону их выплачивать нельзя. Даже при наличии найденных активов. А там, помимо гостиницы «Урал-Тау» и земель в Русском Юрмаше, были и другие – акции «Газпрома», коммерческая недвижимость в Уфе, складские помещения в Свердловской области, и так далее. Но, для того, чтобы все это продать и вернуть деньги заимодавцам, фирмы-заемщики должны перейти в следующую стадию банкротства – процедуру внешнего управления, - поясняет Владимир Барабаш.

Как отмечает председатель Совета по правам человека при главе Башкирии, на данный момент две компании уже перешли во внешнее управление – «Тихая гавань» и «Форум». В скором времени такая же процедура будет введена и в других организациях-заемщиках. Задержка связана с тем, что в прошлом году в работе Арбитражного суда, который принимает решение о введении внешнего управления, возникла пауза из-за пандемии коронавируса.

- К тому же, есть отдельные инвесторы, которые буквально торпедируют суд всевозможными ходатайствами. Из-за чего судьи вынуждены постоянно откладывать заседания и, как следствие, решение о введении внешнего управления откладывается, - поясняет Владимир Барабаш. – Мало того, что пандемия сдвинула эти процессы на полгода потому, что суды не работали. Так еще и в нескольких делах появляются такие, скажем так, активисты. Ведут они себя, можно сказать, деструктивно.

После того, как в каждой из фирм-заемщиков будет введена процедура внешнего управления, судья Арбитражного суда обяжет внешнего управляющего подготовить план работы.

- То есть он должен представить, как и где он будет продавать найденные активы, сколько планирует выручить с этого, а также представить результаты оценки этого имущества. После этого судья проводит заседание, где судья утверждает этот план. Только с этого момента появляется возможность возобновить расчеты с заимодавцами, - подчеркнул Владимир Барабаш.

ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ С ПРОЦЕНТАМИ

По его словам, команда арбитражных управляющих на сегодняшний день продолжает работу как в судах, чтобы во всех фирмах-заемщиках началась процедура внешнего управления, так и работает с крупными активами.

- Сейчас, например, немного снизили цену на гостиницу «Урал-Тау» до 700 млн рублей. На данном этапе идут переговоры с двумя потенциальными покупателями этого крупного актива. С ними уточняется финальная сумма и параметры сделки. То есть, как они будут рассчитываться: одним платежом или несколькими. Надо понимать, что даже хорошая трехкомнатная квартира может продаваться полгода или год. А здесь объект в несколько тысяч квадратных метров и цена вовсе не копеечная, - подчеркнул председатель СПЧ при главе Башкирии.

В завершении, Владимир Барабаш подчеркнул, что команда арбитражных управляющих, ведущих дела фирм-заемщиков, работавших через «Золотой запас», настроены на то, чтобы вернуть займодавцам деньги с учетом процентов.