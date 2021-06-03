В Уфе осудят дворника, из-за которого школьник угодил ногой в снегоуборочную машину

Фото: УГЗ Уфы

Накануне в Октябрьский районный суд Уфы передали уголовное дело в отношении 70-летнего дворника, которого обвиняют в выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, именно из-за действий мужчины в декабре 2020 года серьезно пострадал девятилетний школьник. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, сам коммунальщик полностью признал свою вину.

Напомним, инцидент произошел в самом конце прошлого года во дворе уфимского лицея №155. Тогда мужчина очищал территорию школы с помощью снегоуборочной машины. Там же играли местные дети, один из которых упал, и его ногу закрутило в механизм. В результате мальчик получил перелом лодыжки и рваную рану. Чтобы «освободить» ребенка на место прибыли спасатели из управления гражданской защиты Уфы.

По версии правоохранительных органов, ЧП произошло из-за нарушения техники безопасности дворником. Точку в этом деле в ближайшее время поставит суд.