В минувший понедельник, 28 декабря, на школьном дворе 155-го лице в Уфе едва не случилась трагедия. Девятилетний мальчик по случайности попал ногой в ручной снегоуборочный грейдер. Это ручное устройство оборудовано острыми ножами, которые перемалывают не только снег и лед, но и камни. К счастью, парень родился в рубашке – дворник, управлявший коммунальной техникой, вовремя остановил аппарат. Нога паренька оказалась зажатой между лопастями.Дальше события стали развиваться совсем стремительно. Поняв, что самостоятельно помочь не получится, дворник вызвал спасателей. Все это время мальчика подбадривали и успокаивали находящаяся рядом мама и другие дети, играющие на школьном дворе в тот вечер. Спустя считаные минуты на место прибыли спасатели уфимского поисково-спасательного отряда управления гражданской защиты населения, а также бригада медиков скорой помощи.Спасатели с помощью гидравлического инструмента освободили ногу мальчика из грейдера и успокоили.- Видишь, только поцарапал, - по-отечески сказал парню один из спасателей после того, как дело было сделано. Мальчик тоже держался молодцом: не плакал и почти не кричал, хотя ему явно было больно.После «освобождения», мальчика передали бригаде медиков скорой помощи. Его отвезли в ближайшую больницу для осмотра.