Еще одна «ароматная» ночь: уфимцы вновь пожаловались на неприятный запах

Фото: МЧС по Башкирии

Жители трех районов Уфы вновь массово жаловались на неприятный запах на улице. Как сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии, с вечера минувшей среды, 2 июня, сообщения в центр обработки вызовов «112» поступили из Октябрьского, Кировского и Орджоникидзевского районов. Чтобы дать объективную оценку происходящего, в эти районы направили специальную передвижную лабораторию химико-радиометрического центра госкомитета Башкирии по ЧС.

Как отметили в экстренном ведомстве, передвижная лаборатория ГК ЧС будет производить заборы воздуха, чтобы определить предельно допустимую концентрацию загрязняющих веществ в воздухе.

Напомним, жители Уфы не первый день жалуются на неприятный запах. Накануне ситуацию прокомментировали в министерстве экологии Башкирии.