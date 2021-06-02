В Минэкологии объяснили причину химического запаха на улицах Уфы

Вероятными источниками выброса веществ назвали предприятия, расположенные в северной части города.

31 мая и 1 июня уфимцы массово жаловались на химический запах в городе. В Минэкологии объяснили причину – в воздухе зафиксировано превышение ПДК по сероводороду в два раза. Конкретно – в районе парка «Нефтехимиков» в Черниковке. Такие данные удалось получить благодаря проведенным замерам.

Также по данным метеорологов, со 2 мая в республике наблюдаются неблагоприятные метеоусловия, которые способствуют накоплению вредных веществ от выбросов. В сочетании с выхлопными газами от автотранспорта все это приводит к химическому запаху и ухудшению качества воздуха в Уфе.

Вероятными источниками выброса веществ назвали предприятия, расположенные в северной части города.

Сейчас по-прежнему ведется контроль за состоянием атмосферного воздуха, отбираются пробы.