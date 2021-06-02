В МЧС Башкирии предупредили о сильном ветре и дожде

В МЧС по Башкирии передали сообщение о том, что в республике 3 июня серьезно испортится погода. Сообщается, что днем ожидаются сильные порывы ветра до 18 м/с, грозы и дожди. По предоставленным данным, также в регионе сохранится чрезвычайная пожароопасность.

По прогнозу обещают облачную погоду с прояснениями, дожди и грозы, ветер будет северный от 7 до 12 м/с, однако порывы достигнут 18 м/с. Ожидается, что температура ночью составит 10-15°, по северу до +5°, днем 17-22°, по югу до 27°. Также жителей республики предупредили об ухудшении видимости дорог.

В Уфе также по прогнозу облачная погода, кратковременный дождь. Ветер северный, северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 10-12°, днем 20-22°.